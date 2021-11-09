الكشف على 1239 شخصا في قافلتين بقريتي الجراولة وسلامة حجازي بمطروح

أعلن الدكتور محمد على المتولي، مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، توقيع الكشف على 1239 مريضًا، وتحويل 18 حالة للجراحة، من خلال قافلتين طبيتين في قريتي الجراولة وسلامة حجازي.

وأوضح المتولي توقيع الكشف الطبي على أكثر من 431 مريضًا بالقافلة الطبية بقرية الجراولة بمركز مرسى مطروح، وتحويل حالتين للجراحة العامة بالمستشفى العام، والكشف على 808 حالات في القافلة الطبية الخاصة بقرية سلامة حجازي التابعة لمدينة الحمام، وتحويل 16 حالة لإجراء جراحة بالمستشفى المركزي.

وشتملت القافلتين على تخصصات "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتم صرف العلاج اللازم.

وجرى عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القريتين لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.