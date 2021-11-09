إيهاب جلال: رحيل البدري عن منتخب مصر بهذه الطريقة غير مقبول

انتقد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، الطريقة التي رحل بها حسام البدري، عن تدريب منتخب مصر .

وقال إيهاب جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "كنت أتمنى أن يستمر حسام البدري في منصبه لم يكن يجب أن يرحل بتلك الطريقة".

وأضاف: "البدري كان سيفوز بمباراتي ليبيا وبعد ذلك نقيم الوضع، هو مدرب كبير ولا أعتقد أن أي مدرب كان سيخسر في مباراتي ليبيا".

وأكمل إيهاب جلال: "اختيارات المنتخب دائما تكون رؤية الجهاز الفني وهو حق أصيل لهم، ولكن من جانبي تحدثت مع لاعبي فريقي بعد عدم انضمامهم للمعسكر".

وأتم: "تواجد اللاعبين الكبار في الفريق مثل شريف إكرامي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد مهم لأي فريق لاحتوائهم الأزمات وإدارتهم للمواقف الصعبة داخل المباريات".