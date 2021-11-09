 الشحات: ثنائي الزمالك الأخطر وأكرم توفيق توقع الفوز الكبير في القمة - بوابة الشروق
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الشحات: ثنائي الزمالك الأخطر وأكرم توفيق توقع الفوز الكبير في القمة

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 12:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:05 ص

كشف حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن أخطر عناصر نادي الزمالك، في الفترة الحالية.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية لقناة " :"ETC"أحترم الفريق الزمالك وهم فريق كبير لكن أرى أن أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو هم أخطر عناصر الفريق".

واضاف: "حذرت علي معلول وأكرم توفيق في الشوط الأول من مباراة القمة من خطورة بن شرقي وأحمد سيد زيزو، والفعل شكل الثنائي خطورة في الشوط لكن الواجب الدفاعي لأكرم ومعلول ساهم في منع تلك الخطورة".

وأوضح: "توقعت تألق أكرم توفيق في القمة لشدة اجتهاده في التدريبات وهو لاعب كبير ومستقبل النادي الأهلي والكرة المصرية".

ورفض الشحات التعليق على أداء محمد عادل حكم مباراة القمة أمام الزمالك الجمعة الماضية.

شدد: "محمد عادل احتسب 3 ركلات جزاء في المباراة، وهذا ربما لا يمكن أن يفعله حكم أجنبي في مباراة القمة".

واختتم: "لاعبو الزمالك بين الشوطين كان واضح عليهم الضغط وعدم تصديق ما يحدث، لذلك كانوا مضغوطين في الشوط الثاني".


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