فيلم «سيرانو» يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الفيلم الموسيقي "سيرانو- Cyrano" للمخرج البريطاني جو رايت، ليعرض في الافتتاح.

والفيلم دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه، ويعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية بمشاركة نجم مسلسل "صراع العروش" الحاصل على 4 جوائز إيمي بيتر دينكلاج، وهايلي بينيت، كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون وآخرون.

وتقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر، خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو.