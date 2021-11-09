 فيلم «سيرانو» يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 6:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

فيلم «سيرانو» يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أحمد فاروق
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 6:27 م

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الفيلم الموسيقي "سيرانو- Cyrano" للمخرج البريطاني جو رايت، ليعرض في الافتتاح.

والفيلم دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه، ويعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية بمشاركة نجم مسلسل "صراع العروش" الحاصل على 4 جوائز إيمي بيتر دينكلاج، وهايلي بينيت، كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون وآخرون.

وتقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر، خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك