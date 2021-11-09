القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام بحق زعيم الحركة الأحوازية الانفصالية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية ذبيح الله خدائيان، صدور لائحة اتهام بحق زعيم "الحركة الأحوازية" الانفصالية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء عنه القول، إنه "ملف متزعم (الزمرة الأحوازية الإرهابية الانفصالية) المدعومة من قبل أجهزة استخبارات دول أجنبية قد تم البت فيها في النيابة العامة والثورية في طهران وتم إصدار لائحة اتهام بشأنها".

وأشار إلى أنه يواجه اتهامات بتنفيذ تفجيرات في أماكن حكومية وخاصة واغتيالات وإطلاق نار على مواطنين عاديين ومسؤولين والتجسس وتخريب مراكز نفطية وغازية حساسة، وكذلك غسيل أموال.

ولم تذكر الوكالة صراحة اسم المتهم، إلا أن الأمر ربما يتعلق بزعيم الحركة حبيب الكعبي، الذي كانت إيران أعلنت العام الماضي اعتقاله.

واتهم المتحدث باسم السلطة القضائية عناصر الحركة بأنهم "ينشطون في الدول الأوروبية وينهمكون في التخطيط والترتيب لأعمال إجرامية وإرهابية ضد الشعب الإيراني".

وتعتبر الحكومة الإيرانية الحركة، التي تسمي نفسها رسميا "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز"، جماعة إرهابية انفصالية، حيث تسعى لانفصال منطقة بجنوب غرب إيران عن البلاد لكي تصبح دولة عربية مستقلة.