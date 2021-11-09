إلقاء القبض على شخصين مقربين من المتهم بطعن شرطي فرنسي هذا الأسبوع

قالت الشرطة الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على شخصين مقربين من الرجل المتهم بمهاجمة شرطي فرنسي في مدينة كان جنوبي البلاد هذا الأسبوع.

وكان رجل قد طعن الشرطي الذي كان يجلس في سيارة متوقفة، بسكين، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بالقرب من مركز للشرطة في مدينة كان الواقعة في منطقة الريفيرا الفرنسية. ولم يصب الشرطي بأذى بفضل السترة الواقية من الرصاص التي كان يرتديها.

وقام شرطي آخر بإطلاق النار على المهاجم وأصابه بجروح خطيرة.

ومن جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إنه ليس من المعروف أن المشتبه به، الذي يحمل الجنسية الجزائرية، قد صار متطرفا. ويتواجد المتهم في فرنسا بصورة قانونية، وليس له سجل جنائي في البلاد.

ولم تكشف الشرطة عن هويتي الشخصين المعتقلين.

ويتم حاليا التعامل مع القضية على أنها محاولة قتل.