 الدفاع الروسية: نتابع تحركات سفن حربية أمريكية في البحر الأسود - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: نتابع تحركات سفن حربية أمريكية في البحر الأسود

الغواصة يوري دولغوركي في صورة أرشيفية
الغواصة يوري دولغوركي في صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 3:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 3:45 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أسطولها في البحر الأسود يتابع تحركات القطع البحرية للولايات المتحدة في مياه البحر.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن أسطول البحر الأسود الروسي ينفذ "مجموعة من الإجراءات؛ لمراقبة تحركات السفن التابعة للقوات البحرية الأمريكية في مياه البحر الأسود".

وأشار البيان إلى أن مدمرة "بورتر" الحاملة للصواريخ الموجهة دخلت مياه البحر الأسود، في 30 أكتوبر الماضي، وانضمت إليها في 3 نوفمبر الجاري ناقلة "جون لينثال"، قبل وصول سفينة القيادة "ماونت ويتني" إلى البحر الأسود في 4 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أن "سفنا تابعة لحلف الناتو ودولا أخرى من المنطقة، تدخل البحر الأسود بأسلحة دقيقة بعيدة المدى".

وقال شويجو إن الولايات المتحدة والبلدان المتحالفة معها؛ تحاول - بهذا الشكل - اختبار مدى مناعة ساحل البحر الأسود وحدود روسيا الجنوبية.

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