الصحة تصدر منشورا عاجلا بمنع دخول غير متلقي لقاح كورونا لمقارها

أصدر الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، منشورا هاما وعاجلا إلى جميع مساعدي ومستشاري ومعاوني الوزير، بشأن السماح بدخول المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكر المنشور، بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم السماح اعتبارا من 16 نوفمبر 2021 بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR كل أسبوع.

وأكد المنشور أيضا عدم السماح اعتبارا من 1 ديسمبر 2021 بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد الفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المنشور أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على المرضى والعاملين بالقطاع الطبي والمترددين على المنشآت الصحية.

وأكد المنشور أنه على رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالمنشور.

وتم توجيه المنشور إلى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، وأمين عام المجلس القومي للسكان، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وأمين عام المجلس القومي للصحة النفسية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بجلسته رقم (161) المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/9/2021، والمتضمن عدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية، اعتبارا من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين من الآن إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد الفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.