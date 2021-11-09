 كوريا الجنوبية تدين بشدة الهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تدين بشدة الهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 3:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 3:54 م

أوضحت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تدين بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونددت وزارة الخارجية في تعليق أدلى به المتحدث باسم الوزارة بالهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، قائلةً: «نعارض أي أعمال عنف من شأنها أن تقوض الاستقرار والعملية الديمقراطية في العراق».

ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، مساء الثلاثاء، أضافت الوزارة: «سنواصل دعم جهود حكومة العراق وشعبه لتحقيق السلام والاستقرار في العراق».

وقد تعرض مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في المنطقة الخضراء ببغداد يوم 7 نوفمبر للهجوم بالطائرات المسيرة.

ونجا «الكاظمي» دون أن يصاب بأذى من الهجوم، لكن ذلك الهجوم أدى إلى تدمير مقر إقامته ووقوع سبعة جرحى في صفوف حراس الأمن.

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