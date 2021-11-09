 لو باريزيان: عودة راموس للتدريبات الجماعية لسان جيرمان - بوابة الشروق
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لو باريزيان: عودة راموس للتدريبات الجماعية لسان جيرمان

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 4:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 4:52 م

عاد سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة فريق العاصمة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، والتي أكدت عودة راموس لتدريبات باريس سان جيرمان الجماعية، اليوم الثلاثاء، رفقة لاعبي فريق العاصمة الفرنسية مثل أندير هيريرا، خوان بيرنات وماورو إيكاردي، الذين لم يتم استدعائهم لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولية الحالية.

ولم يشارك راموس مع باريس سان جيرمان في أي مباراة منذ انتقاله لفريق العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ريال مدريد، بسبب الإصابة التي لحقت به في ربلة الساق، وأبعدته عن المشاركة في المباريات.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه لنس.


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