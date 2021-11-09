قائد عسكري سوري معارض: لدينا الاستعداد للوصول إلى مدينة الرقة خلال ساعة

كشف قائد عسكري في المعارضة السورية عن أن فصائل المعارضة تستطيع الوصول إلى مدينة الرقة "في أقل من ساعة"، حال بدأت عملية عسكرية بريف الرقة الشمالي.

وقال أبو الحارث، القائد العسكري في فصيل أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني: "بدأت قوات أحرار الشرقية اليوم الثلاثاء مناورات مع الجيش التركي قرب طريق الدولي حلب القامشلي (أم 4) في ريف الرقة الشمالي استعداداً للمعركة ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على مناطق جنوب الاوتوستراد".

وأكد أبو الحارث لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "يبلغ عدد القوات التي وصلت إلى محيط بلدة عين عيسى ونقاط الطريق الدولي أكثر من أربعة آلاف مقاتل، إضافة إلى عشرات الآليات العسكرية المزودة بالرشاشات ومضادات الطيران".

وأضاف: "القوات في حال تقدمت، فهي على استعداد للوصول إلى مدينة الرقة في غضون أقل من ساعة باعتبارها لا تبعد أكثر من 60 كيلومترا عن مناطق انتشارنا، ولدينا تجارب معهم في عملية نبع السلام حيث انسحب عناصر قسد من تلك المناطق دون قتال".

وذكر أبو الحارث أن "غرفة العمليات المشتركة (عزم) التي تضم فصائل الجيش الوطني في منطقة تل ابيض هي على تنسيق مستمر مع القوات التركية".

وتشهد محاور بلدة عين عيسى الشرقية والغربية والشمالية قصفاً يوميا متبادلا بين فصائل المعارضة وقوات قسد التي تسيطر على البلدة التي تقع جنوب الاوتوستراد.

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية قالت لـ"د.ب.أ" قبل أيام إن "الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية إلى بلدة عين عيسى التي ينتشر فيها اللواء 93 إضافة إلى نقاط مراقبة على طول طريق عين عيسى تل تمر".

وكانت قوات قسد قالت في بيان أصدره المركز الإعلامي أمس الاثنين، إن "خطوط التماس بمنطقتي رأس العين وتل أبيض وكذلك بلدة عين عيسى، وبشكل جزئي في ريف منبج، شهدت تمركز المئات من عناصر الجيش الوطني برفقة جنود أتراك ومدرعاتهم".

وأضافت أنها "لن تتردد في تقديم المزيد من التضحيات لمواصلة حماية مناطق سيطرتها"، داعية إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض الجهات، والاعتماد على المصادر الرسمية المختصة بنشر التطورات العسكرية والسياسية الخاصة بمناطقنا المحررة".

وهددت تركيا بشن عملية عسكرية بالتعاون مع فصائل المعارضة الموالية لها في مناطق شمال سوريا وحددت مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي ومنطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ضد قوات قسد التي تسيطر على تلك المناطق.