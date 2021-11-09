بولندا تهدد بعدم سداد رسوم عضوية الاتحاد الأوروبي على خلفية صدام قضائي مع بروكسل

اتهمت بولندا، الاتحاد الأوروبي، بالتصرف "بسوء نية" في النزاع بين الجانبين بشأن مساعدة بقيمة 36 مليار يورو (42 مليار دولار) لمواجهة تداعيات وباء كورونا، وأشارت إلى أنها قد تتوقف عن دفع رسوم عضويتها للتكتل حال تصاعد الموقف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب وزير العدل البولندي، سيباستيان كاليتا، القول إن إعادة القضاة الموقوفين عن العمل هو أمر خارج نطاق سلطة الحكومة، وهو أحد الشروط الثلاثة التي حددها الاتحاد الأوروبي لوارسو حتى تتمكن من صرف المساعدة من التكتل.

واتهم الوزير البولندي المفوضية الأوروبية بازدواجية المعايير، وقال إنه ينبغي عليها أن تتراجع عن ذلك.

وقال كاليتا في مقابلة: "إذا تصاعد الموقف ولم تحصل بولندا على الأموال، سوف نبحث عن طريقة لتعويض هذه الخسارة.. الآن بالفعل، يتم طرح احتمال تعليق دفع رسوم العضوية كجزء من النقاش العام. وتجري بالفعل مثل هذه المناقشات".

ويتزامن هذا التحدي من جانب وزارة العدل البولندية، التي قادت عملية إصلاح شاملة للمحاكم في البلاد، مع موعد نهائي رسمي محدد لوارسو لشرح كيف تعتزم تغيير النظام التأديبي في قطاع القضاء. وتم بالفعل تغريم الدولة مليون يورو يوميا بحكم لمحكمة العدل الأوروبية بسبب عدم إنهاء هذا النظام.

وتعهدت الحكومة البولندية بعدم دفع الغرامات التي فرضتها المحكمة، والتي تشمل أيضا 500 ألف يورو غرامة بسبب عدم إغلاق منجم لخام الليجنيت (الفحم البني) في خلاف منفصل مع جمهورية التشيك المجاورة.