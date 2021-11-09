الرئاسة التركية تقدم مذكرة للبرلمان لتمديد مهام قوات البلاد بأذربيجان

قدمت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام القوات المسلحة التركية في أذربيجان، لعام إضافي.

ولفتت المذكرة، الموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مساهمة القوات التركية "بتحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي التي حررتها أذربيجان من أرمينيا".

وأكدت المذكرة الرئاسية، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، أن تمديد مهام القوات التركية والدعم المقدم لأذربيجان، يستند للقوانين الدولية والحقوق السيادية للدول.

وفي 17 نوفمبر 2020 وافق البرلمان التركي، على مذكرة من رئاسة الجمهورية، بشأن إرسال قوات إلى أذربيجان، والتي تنتهي في 17 نوفمبر 2021.

وتركيا حليف وثيق لأذربيجان وتدعمها في مواقفها، وخاصة في ما يتعلق بمنطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا.

وبعد معارك عنيفة بدأت في 27 سبتمبر من العام الماضي واستمرت لأكثر من شهر، أجبرت أذربيجان جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من منطقة ناجورنو كاراباخ، وذلك وفقا لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر.

ووقعت تركيا وروسيا لاحقا اتفاقا لإنشاء مركز مشترك في ناجورنو كاراباخ لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.