الأمم المتحدة تعلن احتجاز 16 من موظفيها في إثيوبيا مع تفاقم الأزمة

نيويورك 9 تشرين ثان/نوفمبر (د ب أ)- أعلنت الأمم المتحدة أن 16 من موظفيها جرى احتجازهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بينما تم الإفراج في وقت سابق عن ستة آخرين كانوا قد احتجزوا فى وقت سابق ، وذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه أعمال العنف في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله للصحفيين في نيويورك "لم يكن هناك أي تفسير" لعملية الاحتجاز . وقال إن "موظفينا الذين يعملون على الأرض يتعاونون مع السلطات الوطنية"، مشيرا إلى أن عملية الاحتجاز تمت "خلال الأيام القليلة الماضية".



وقال فرحان حق، وهو متحدث آخر باسم الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن مسؤولي الأمن التابعين للمنظمة الدولية "زاروا الزملاء المحتجزين . وأشار إلى أنه تم ارسال /طلبات رسمية/ إلى وزارة الشؤون الخارجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن العاملين المحتجزين ".



ويزور الدبلوماسي والمبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان إثيوبيا حاليا لمحاولة الدفع لإجراء محادثات لإنهاء الحرب الأهلية. وحذر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق من أن نافذة التوصل إلى حل سياسي للصراع تضيق بمرور الوقت.