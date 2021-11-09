الانتهاء من تطعيم جميع العاملين والفرق الطبية في أورام الأقصر بلقاح كورونا

أعلن مستشفى أورام الأقصر، الدكتور هاني حسين، الانتهاء رسمياً من تقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك لجميع العاملين والفرق الطبية بالمستشفى بالكامل حرصاً على سلامة الجميع وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وإستقبال ذويهم بأفضل خدمات على مدار الساعة.

وأضاف حسين، أنه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تم الانتهاء من تلقيح جميع العاملين بالمستشفى حرصاً على سلامتهم، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين، ولتقديم أفضل خدمات طبية للجميع.

وأكد حسين، أنه مع بداية أزمة كورونا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المستشفى في ظل المناعة الضعيفة لمرضى الأورام، ويقوم المستشفى بتطبيق الإجراءات بدقة وبحرص وعناية فائقة على الجميع، مع الحفاظ على حقوق المرضى في تلقي العلاج بصورة طبيعية دون التأثر بهذه الإجراءات التي تهدف لحماية المرضى، وجميع المتعاملين من المرافقين والزوار والعاملين بالمستشفى.

وأضاف أن المستشفى يتخذ عدة إجراءات احترازية ووقائية أهمها تخصيص منطقة فحص مجهزة، يقوم عليها فريق طبي مدرب للتعامل مع حالات الاشتباه، حيث يتم قياس درجة الحرارة وفى حالات الاشتباه يتم عزل المشتبه به في غرفة منعزلة وعمل مسحة وإجراءات طبية أخرى متبعة لحين ظهور نتيجة العينة.

وأشار المدير العام للمستشفى إلى القيام بتحديذ مواعيد مسبقة للمرضى من خلال "كارت المتابعة" والذي يدون فيه موعد حضور المريض، وفي حالة حضور المريض في موعده المحدد لا تستغرق عملية دخوله وحصوله على الخدمة سوى دقائق قليلة، أما في حالة حضوره مبكرا عن الموعد المحدد فيضطر للانتظار حتى موعده المقرر، أو دخوله في حالة حصول المرضي الذين يسبقونه على الخدمات الطبية المقررة، وفيما يخص المرافقين، فقد خصص المستشفى استراحة مجهزة ومكيفه للمرافقين وأسر المرضي أمام المستشفى تضم دورات مياه ومصلى صغير.

بالإضافة إلى تخصيص مقاعد وتندات للمرضي الذين يحضرون مبكرا عن موعدهم المحدد مسبقا، ولا يستغرق وقت الانتظار طويلا.