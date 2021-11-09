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إيموبيلي يغيب عن المنتخب الإيطالي في مواجهة سويسرا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 11:02 م

يفتقد المنتخب الإيطالي جهود شيرو إيموبيلي خلال مواجهة المنتخب السويسري يوم الجمعة المقبل في المباراة الحاسمة بدور المجموعات بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل.

وكشفت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أنه يعاني من مشكلة عضلية في الساق اليسرى.

واختير جيانلوكا سكاماكا، لاعب ساسولو، كبديل لإيموبيلي، الذي يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حاليا برصيد عشرة أهداف.

وفيما يتعلق ببقية المجموعة، لم يتدرب نيكولو باريلا والمدافع جيورجيو كيليني اليوم الثلاثاء، وسيواصلان الحصول على العلاج اللازم بعد الإصابة.

وذكر الاتحاد الإيطالي أنهما سيبقيان مع المجموعة لمزيد من التقييم في الأيام المقبلة.

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة مثل المنتخب السويسري. ويتأهل مباشرة متصدر المجموعة فقط إلى كأس العالم 2022 في قطر.


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