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الإسماعيلي يهدد بمنع بث مباراته أمام الزمالك

الشروق
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 12:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 12:13 م

هدد يحيى الكومي، رئيس الإسماعيلي بمنع مباراة فريقه أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري، وذلك حال عدم الحصول على مستحقات النادي من الشركة الراعية.

وقال الكومي في تصريحات عبر القناة الفضائية الأولى: "لدينا مستحقات بالملايين لدى الشركة الراعية، واللاعبين لديهم مستحقات متأخرة".

وأضاف: "لو لم نحصل على مستحقاتنا لن نسمح بدخول الكاميرات في مباراة الزمالك القادمة، وأنا أحاول التواصل مع بعض المسؤولين من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".

وكان الإسماعيلي قد أعلن قبل عدة أيام من بداية الدوري منع بث مباراته أمام الأهلي، لعدم سداد شركة بريزينتيشن سبورتس لمستحقات النادي والبالغة 44.5 مليون جنيه، قبل أن يتم التراجع ويتم البث اللقاء بشكل طبيعي.

وكان الإسماعيلي قد خسر مبارياته الثلاث الأولى في الدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف والبنك الأهلي بهدف نظيف، فيما فاز الزمالك في أول مباراتين على طلائع الجيش وإنبي بهدفين دون رد، قبل أن يخسر أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.


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