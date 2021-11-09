تشييع جنازة الفنان الكبير أحمد خليل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

شُيع ظهر اليوم، جثمان الفنان أحمد خليل، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عائلته، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أصدقائه من الوسط الفني.

وتوفي الفنان الكبير، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث تم نقله إلى المستشفى أمس الأول لتلقي العلاج اللازم.

وكان خليل قد كشف عن تفاصيل حالته الصحية وقال إنه أصيب بفيروس كورونا وتم نقله للمستشفى في وقت سابق وخرج منها، ولكن الأعراض تزايدت وتدهورت حالته الصحية مما استدعى نقله مجددا للمستشفى.

وولد أحمد خليل بالدقهلية في 15 يناير عام 1941، وظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، وتخرج عام 1965، ثم عين معيدا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءا من الكومبارس، حتى حصل على أدوار البطولة في مسرحيات«يا طالع الشجرة»، و«ياسين وبهية»، و«حب تحت الحراسة».

وانتقل «خليل» إلى السينما بعد إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هي «3 وجوه للحب»، و«زهور برية»، و«التلاقي»، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، وعاد بعدها إلى مصر من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسل «الساقية تدور»، ويعد أشهر أعماله مسلسلات «هوانم جاردن سيتي»، و«حديث الصباح والمساء»، و«زمن عماد الدين» و"الفتوة" ،و"خيط حرير"و"كأنه امبارح "و"محمود المصرى " و"الكيف "، ومن الافلام "ضد الحكومة ، امرأة فوق القمة "، كتيبة الاعدام ، ناصر56، هدى ومعالى الوزير.

يشار إلى أن أحمد خليل يعرض له حاليا قصة «حكايتي مع الزمان» إحدى قصص مسلسل «إلا أنا» مع ميرفت أمين، وهي من بطولة أحمد جمال سعيد، عصام السقا، وحازم إيهاب، ورضوى جودة، ومن إخراج أحمد حسن، وتناقش الحكاية مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.