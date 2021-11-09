فاركي: أترك نوريتش وأنا أشعر بفخر كبير  

يعتقد دانييل فاركي إن بإمكانه أن يترك فريق نوريتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم وهو يشعر بالفخر عقب إقالته يوم السبت الماضي بعد أن قضى أربعة أعوام في قيادة الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فاركي /45 عاما/ تم إقالته من منصبه كمدير فني عقب فوز فريقه على برينتفورد 2 / 1، وهو أول انتصار للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في عشر مباريات.

وتولى المدرب الألماني تدريب نوريتش في 2017 واستطاع قيادة الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وهبط مرة واحدة لدوري الدرجة الأولى.

وتعاقد نوريتش مع لاعبين أمثال ميلوت راشيكا، وأوزان كاباكا وبيلي جيلمور في محاولة لتدعيم الفريق عقب صعوده بنهاية الموسم الماضي ولكن تمت إقالة فاركي وهو يحتل قاع جدول الترتيب.

وقال فاركي في بيان :" نحن، وبهذا أعني الجهاز الفني المكون من إدموند ريمير وكريستوفر جون وكريس دوموجالا، وأنا، حظينا بوقت رائع في نوريتش وحان وقت الرحيل الآن".

وأضاف :"نترك نوريتش بفخر كبير. العمل لهذا النادي الاستثنائي لما يقرب من أربعة أعوام ونصف العام يعني الكثير بالنسبة لنا".