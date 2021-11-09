الأكثر قراءة
شيخ الأزهر: الدعوة إلى دين موحد تحت مسمى «الإبراهيمية» مصادرة لحرية الاعتقاد
عمرو أديب يقدم بلاغا للنائب العام بسبب تهنئة الأهلي لأبو تريكة بعيد ميلاده
السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الضرائب السابق في قضية الرشوة
«فوربس» تكشف حقيقة اعتقال رئيس «فايزر» بتهمة الاحتيال والرشوة للترويج لفعالية لقاحات كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
أؤيد
أعارض
محايد
النتـائـج
تصويت
استضافت القاهرة، اليوم، الاجتماع الاستثنائي لرؤساء المنتدى العربي الاستخباري.
وركز المنتدى العربي الاستخباري خلال اجتماعه على مستجدات الأوضاع في أفغانستان حيث شارك في أعماله رؤساء المنتدى العربي الاستخباري.