استضافت القاهرة، اليوم، الاجتماع الاستثنائي لرؤساء المنتدى العربي الاستخباري.

وركز المنتدى العربي الاستخباري خلال اجتماعه على مستجدات الأوضاع في أفغانستان حيث شارك في أعماله رؤساء المنتدى العربي الاستخباري.