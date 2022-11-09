 جافين ويليامسون يعلن استقالته من الحكومة البريطانية - بوابة الشروق
الأربعاء 9 نوفمبر 2022 3:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

جافين ويليامسون يعلن استقالته من الحكومة البريطانية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 2:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 2:45 ص

 أعلن وزير الدولة البريطاني جافين ويليامسون، استقالته من منصبه اليوم/ الثلاثاء/.
ذكرت ذلك قناةُ "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم، من دون التطرق للمزيد.
وكان ويليامسون قد تعرض لاتهامات بالتنمر أرسلها في رسالة نصية إلى أحد المسؤولين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك