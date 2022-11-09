جافين ويليامسون يعلن استقالته من الحكومة البريطانية

الأكثر قراءة
خيري رمضان عن ارتداء طالبات إسدال داخل مدرسة: كأننا في افغانستان وده اختطاف
عفاف شعيب: المخرج محمد سامي سبب دخولي العناية المركزة
شيرين تتخذ إجراءات قانونية ضد شقيقها: مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة
عفاف شعيب تكشف سبب طلاقها من المنتج رياض العريان
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
المدير الفنياللاعبونكلاهما معا
النتـائـج
تصويت
أعلن وزير الدولة البريطاني جافين ويليامسون، استقالته من منصبه اليوم/ الثلاثاء/. ذكرت ذلك قناةُ "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم، من دون التطرق للمزيد. وكان ويليامسون قد تعرض لاتهامات بالتنمر أرسلها في رسالة نصية إلى أحد المسؤولين.