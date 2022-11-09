جافين ويليامسون يعلن استقالته من الحكومة البريطانية

أعلن وزير الدولة البريطاني جافين ويليامسون، استقالته من منصبه اليوم/ الثلاثاء/.

ذكرت ذلك قناةُ "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم، من دون التطرق للمزيد.

وكان ويليامسون قد تعرض لاتهامات بالتنمر أرسلها في رسالة نصية إلى أحد المسؤولين.