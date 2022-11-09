مستشار وزير البيئة الأردني: متفائل بشأن تمويل الدول العربية والإفريقية بعد قمة المناخ

عبر الدكتور أحمد عبيدات مستشار وزير البيئة الأردني، عن سعادته بتنظيم مؤتمر قمة المناخ «cop27»، على أرض مصر الشقيقة، مشيدا بالإرادة المصرية على الصعيد السياسي والمجتمعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، الثلاثاء، أن خطاب الرئيس السيسي كان له بالغ الأثر على نفوس الجميع، معبرا عن تفاؤله أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة للضغط على الجهات المانحة؛ لدعم الدول العربية والإفريقية على مستوى التمويل الذي وعدت به في عام؛ 2009 والمتمثل في دفع مبلغ 100 مليار دولار كل سنة.

وأكد أن أسلوب ونهج القادة السياسيين المصريين القوي والحازم؛ شكل ضغطا كبيرا على الدول المانحة؛ لتقديم الدعم المالي للدول الفقيرة، موضحا أن إطلاق "المبادرة السعودية لشرق أوسط أخضر" بمثابة نواة وباكورة لإطلاق المزيد من المبادرات؛ الأمر الذي يضع الدول الصناعية أمام تحد وواقع ملموس يجب أن يتفاعلوا معه.

ولفت "مستشار وزير البيئة الأردني" إلى أن الدول الصناعية الكبرى تعاني الآن ما عانته الدول النامية؛ بسبب الحرب "الروسية- الأوكرانية"، التي وضعت العالم المتقدم أمام واقع ملموس لما تمر به هذه الدول، والعمل بسرعة أكبر لمواجهة ظواهر التغيرات المناخية.