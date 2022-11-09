منظمة التجارة العالمية: أوكرانيا لن تزرع إلا 40% من مساحتها عام 2023

أعربت مدير منظمة التجارة العالمية، نجوزي أكونجو، عن قلقها بشأن عدم قدرة أوكرانيا العام المقبل على إنتاج نفس الكمية من الحبوب التي اعتادت على تقديمها للعالم، قائلة أن: "أوكرانيا لن تزرع إلا 40% من مساحتها، وهو ما يُنذر بأزمة غذاء حادة قد تصل للمجاعة في الدول الفقيرة".

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن اتفاقية تمرير الحبوب من أوكرانيا تكمن أهميتها في أن عدد كبير من الدول الإفريقية تعتمد على أوكرانيا في توريد الحبوب، والأسمدة من روسيا، حتى تتمكن من التعامل مع متطلبات الغذاء.

ولفتت إلى أنه في حالة انقسام العالم إلى كتل تجارية بسبب التوتر الجيوسياسي، فسيخسر الناتج الإجمالي العالمي نحو 5%، كما سيكون الخاسر الأكبر هو الدول الفقيرة.

وتابعت، بشأن تعيينها كأول رئيسة للمنظمة من إفريقيا، أنها وصلت لهذا المنصب بسبب كفاءتها في العمل، وهو المعروف عن المرأة الإفريقية، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تحتاج إلى قائد يعمل بشكل أفضل لصالح إفريقيا، كما أن علاقات المنظمة بمصر "مميزة".