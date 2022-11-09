زيادة مبيعات ديزني في الربع الأخير وارتفاع التكاليف يضغط على الأرباح

سجلت شركة ديزني الأمريكية العملاقة للترفيه الثلاثاء نموا قويا في أعمالها المهمة في مجال البث المباشر في الربع الأخير من العام، لكن أرباحها تقلصت تحت وطأة التكاليف المرتفعة.

وقالت الشركة إنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، ارتفعت الأرباح بنسبة 1% فقط على أساس سنوي إلى 162 مليون دولار، مخالفة توقعات وول ستريت. وانخفض السهم في البداية بأكثر من 5% في التداول بعد ساعات العمل.

كما جاءت الإيرادات مخيبة للتوقعات على الرغم من زيادة بنسبة 9% مقارنة بـ 12 شهرا قبل ذلك إلى 1ر20 مليار دولار.

وازدهرت أعمال قسم البث المباشر في ديزني لكنه حقق خسارة قدرها 5ر1 مليار دولار لهذا الربع. وزادت خدمة الفيديو "ديزني+" اشتراكاتها بنسبة 39% لتصل إلى 2ر164 مليون اشتراك ، في حين نمت "هولو" و"إي إس بي إن +" بشكل كبير.

وكان لدى ديزني مؤخرا حوالي 235 مليون مستخدم عبر خدمات البث الثلاثة، بينما كان لدى منافستها "نتفليكس" ما يزيد قليلا عن 223 مليون في نهاية الربع.