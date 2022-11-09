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تعطلت مواقع حكومية في ولاية مسيسيبي لنحو 30 دقيقة، بعد دعوة قراصنة روس لاستهدافها، تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وقبل ساعات، طالبت مجموعة قراصنة ناطقة بالروسية ومتخصصة بالهجمات الإلكترونية عبر تطبيق "تلجرام" أنصارها بمهاجمة موقع حكومي خاص بسكرتير الولاية، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلن مكتب السكرتير بعدها عن وجود بعض المشاكل في مواقع حكومية في الولاية، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وتحتوي المواقع المستهدفة على معلومات مهمة للناخبين، الذين يبحثون عن كيفية ومواقع التصويت.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال مسؤولون في مقاطعة شامبين بولاية إلينوي إنهم شهدوا هجوما إلكترونيا استهدف جهات مسؤولة عن تنظيم انتخابات الكونجرس في المقاطعة.

وبحسب المسؤولين، لن يؤثر الهجوم على قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، لكنه سيصعب الوصول إلى خدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات، الذي يقدم معلومات تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

يشار إلى أن الغالبية الساحقة من الأجهزة الخاصة بالتصويت غير متصلة بالإنترنت، ومن المستحيل عمليا تغيير الأصوات أو منع التصويت بسبب هجمات إلكترونية.