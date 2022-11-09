 قمة COP27.. نائب أمين الأمم المتحدة: تغير المناخ تحد كبير جدا أمام البشرية - بوابة الشروق
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قمة COP27.. نائب أمين الأمم المتحدة: تغير المناخ تحد كبير جدا أمام البشرية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 7:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 7:23 م

قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ أوفايس سارماد، إن تغير المناخ تحد كبير جدا أمام البشرية.

وأضاف خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الأربعاء، أنه يجب العمل على التوجه نحو حياة آمنة أكثر استدامة، مؤكدا أهمية العمل على تقليل الاحتباس الحراري وتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة.

وأكد آثار تغير المناخ واضحة أمام الجميع، ذاكرا أن ارتفاع صغير في درجة الحرارة يعني وجود خطر كبير على الجميع.

وقال إن التغير المناخي قوة مهمة لابد من توحيد الجهود في مواجهته، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراء حاسم من منطلق المسؤولية أمام الأجيال المقبلة.

وأوضح أن هذه الأجيال تتسلم بيئة غير نظيفة للغاية، مضيفا أن الشباب عليهم الاهتمام بقمة المناخ نظرا لأهمية هذا الملف.

وتواصلت، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

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