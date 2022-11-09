غادة والي: العالم يحتاج لتريليونات لحل مشكلة التغير المناخي

قالت الدكتورة غادة والي، وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية قد تكون سببًا ونتيجة للجرائم حول العالم، ومنها جرائم حرق الغابات، مضيفة أن التغيرات المناخية تؤدي إلى التصحر وجفاف الأرض.



وأضافت "والي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل عبر برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، أن هناك جرائم ترتكب بسبب التغيرات المناخية مثل النزوح الجماعي في إفريقيا، لافتة إلى أن تكلفة الجرائم ضد البيئة 280 مليار دولار، سنويًا حول العالم.



وأشارت إلى أن قطع الغابات من أخطر الجرائم التي تؤدي إلى التأثير على المناخ، منوهة إلى أن العالم يحتاج تريليونات لحل مشكلة التغيرات المناخية، وليس 100 مليار دولار.



وذكرت أن مواجهة الجريمة في مجال البيئة يجب أن يكون ضمن مناقشات قمة المناخ، مؤكدة أن الشباب المصري قدم صورة جيدة في قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ حاليًا أمام العالم.



وتواصلت، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.



