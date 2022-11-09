متخصصة في شؤون التعليم: يوجد قرار وزاري يمنع غطاء الرأس في المرحلة الإبتدائية

قالت إيمان رسلان، المتخصصة في شؤون التعليم، إن المحكمة الدستورية العليا صدقت في 1996 على صحة القرار الوزاري المُنظم للزي المدرسي، مضيفة: "مفيش اجتهاد مع النص، القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم رقم 113 لسنة 1994 حدد شكل الزي المدرسي بكل وضوح"، مشيرة إلى أن السلفيون قد اعترضوا على هذا القرار.

وأضافت رسلان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن فلسفة الزي المدرسي تهدف إلى المساواة بين الطلاب لعدم التنمر أو التعالي فيما بينهم، مؤكدة أن القرار الوزاري نص على منع غطاء الرأس في المرحلة الإبتدائية للطالبات.

وتابعت، أن بعض القائمين على العملية التعليمية يحتاجون إلى إعادة تأهيل، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية خرج بقرار غريب في بداية العام بفصل البنين عن البنات في المرحلة الإبتدائية، وتلك القرارات تخالف ما يصدر من الوزارة بهذا الشأن.