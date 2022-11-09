جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مساء اليوم /الثلاثاء/ بقصر قرطاج، مع وزير الصحة علي مرابط.

وشدد الرئيس التونسي - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - على مسألة الأدوية وضرورة توفيرها ووضع حد لسوء إدارة من يشرفون على هذا القطاع أو يتدخلون فيه.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع أيضا التطرق إلى مشروع قانون يتعلق بإنشاء وكالة وطنية للأدوية تشتمل على ثلاث إدارات، وهي إدارة الدواء والصيدلة، وإدارة اليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى معمل وطني لمراقبة الأدوية.

وأثار رئيس الجمهورية الأسباب التي تقف وراء تعطيل بناء مستشفى القيروان وضرورة تحميل المسؤولية لكلّ الأطراف التي أدت إلى ذلك، إلى جانب تقدم المشاورات والدراسات حول بناء المدينة الطبية بمنزل المهيري التي يتم الإشراف عليها من قبل رئاسة الجمهورية.

وتابع البيان: "كما تناول اللقاء المشروع المتعلق بإنشاء مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية وهشاشة العظام بقابس، علما وأنه تم رصد الأموال المطلوبة لهذا المشروع ولا بد من الإسراع في إنجازه" .