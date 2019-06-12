مدحت شلبي: يجب فتح تحقيق بسبب عدم انضمام ياسر إبراهيم للمنتخب

شن الإعلامي مدحت شلبي، هجوما حادا على ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، بعد رفضه الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني بداعي شعوره بالإجهاد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد أعلن استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري لمعسكر الفراعنة، بعد تعذر انضمام ياسر إبراهيم بسبب شعوره بالإجهاد.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية: "لا يليق بسمعة الكرة المصرية أن يتم استدعاء لاعب إلى معسكر المنتخب الوطني، وناديه يرد على اختيار الجهاز الفني بأنه يعاني من إجهاد، دون إجراء كشف طبي عليه من طبيب المنتخب."

وأضاف: "استدعاء أي لاعب لمنتخب مصر شرف كبير له، ويجب فتح تحقيق من اتحاد الكرة مع اللاعب أو مدير الكرة بناديه خلال الفترة القادمة، ويجب ألا تمر المسألة مرور الكرام."

وتابع شلبي: "ياسر إبراهيم شارك مع ناديه الأهلي في مباراة واحدة هذا الموسم أمام الداخلية، وإذا مصاب حقا بالإجهاد كان يجب عليه التوجه لمعسكر المنتخب، والجهاز الفني هو من يحدد موقفه."

وواصل: "وإذا يعاني اللاعب من الإجهاد فعلا، كان من الممكن شفاؤه ولحاقه بمباراة بلجيكا بعد حصوله على راحة لمدة يوم أو يومين، لأن ما زال هناك 10 أيام على إقامة المباراة."

وأتم شلبي: "هل أعتبر مسؤولي الأهلي تصريحات فيتوريا الأخيرة حول كريم فؤاد إهانة لهم، لذلك قرروا عدم إرسال ياسر إبراهيم لمعسكر منتخبنا الوطني."