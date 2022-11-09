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أول مرشح من الجيل «زد» يفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي

وكالات
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:08 ص

أصبح الشاب ماكسويل فروست البالغ من العمر 25 عاما أول عضو في الكونجرس الأمريكي ينتمي إلى الجيل "زد" مع فوزه الثلاثاء بمقعد في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وأعلنت الشبكات الإخبارية الأمريكية فوز فروست على الجمهوري كالفين ويمبيش بعد فترة وجيزة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال فروست في تغريدة على موقع تويتر "لقد فزنا"، مضيفا: "صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا وللجيل زد ولكل شخص يؤمن بأننا نستحق مستقبلا أفضل"، وفقا لمحطة " فرانس24" الاخبارية.

والجيل "زد" يأتي بعد جيل الألفية، وهم مواليد الفترة ما بين منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية ويتميز أفراده بقدراتهم في استخدام التكنولوجيا والتكيف معها.


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