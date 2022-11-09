أسفرت النتائج المبدئية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، عن فوز ماكسويل فروست البالغ من العمر 25 عاما، بمقعد بمجلس النواب الأمريكي، ممثلا للحزب الديموقراطي.

وعبّر فروست عن سعادته بالفوز، خلال تغريدة على موقع تويتر، قال فيها: "لقد فزنا.. صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا، وللجيل زد ولكل شخص يؤمن بأننا نستحق مستقبلا أفضل".

وعقب ذلك الفوز، زاد تداول البعض لمصطلح الجيل «زد»، بحثا عن معناه وأصل تسميته، وهو ما نجيب عنه في التقرير:

* نظرية الأجيال شتراوس- هاو

تعد "نظرية الأجيال" التي جاءت ضمن كتابهما الأجيال الذي صدر في 1991، هو الأساس الذي قام عليه مسمى الجيل «زد»، حيث وضع مسميات لأجيال التاريخ الأمريكي في الفترات السابقة التي شهدت أحداث مثل الثورة الأمريكية والحروب العالمية وغيرها، لجانب رؤية مستقبلية عن أجيال لاحقة، حسب تقرير بعنوان "لعبة الأجيال" نشرته مجلة "نيوز ويك" الأمريكية.

واعتمد مركز "بيو" للبحوث الديموغرافية عام 1996 ليكون مواليده هم أول جيل زد.. بينما، تشير هيئة الإحصاء الكندية، إلى أنه يبدأ مع مواليد عام 1993.

* ما أهم ما يميز الجيل؟

قال موقع "ميريام ويستر" الأمريكي والمختص بنشر الكتب المرجعية، إن أهم ما يميز الجيل هو استخدامه الواسع للإنترنت من سن مبكرة، وعادة ما يكونوا متكيفين مع التكنولوجيا أكثر من مصادر المعرفة والقراءة التقليدية.

وما يميز الجيل أيضا، أنه يعرف جيدًا ماذا يريد؟، ويعبر عن الرغبات بوضوح، ولديه طرقه الخاصة ببناء الذات، ويميل للاستقلالية، ويُتهم كثيرًا بالنرجسية. بينما يرى أبناء الجيل أن طريقتهم تعبر عن الواقعية، بحسب مقال الكاتب أمجد المنيف.

* جيل الثروة

وعلى صعيد الاقتصاد، يرى بنك أوف أمريكا، أن دخول الجيل زد، ستتجاوز دخل جيل الألفية، ويعتبر الجيل الأسرع نموًا عبر جميع مجموعات الأجيال.

ومن المتوقع أن يزيد دخل هذا الجيل 5 أضعاف بحلول عام 2030 ليصل إلى 33 تريليون دولار مع دخولهم مكان العمل، وهو ما يمثل أكثر من ربع الدخل العالمي، ثم يتجاوز دخل جيل الألفية بحلول عام 2031.