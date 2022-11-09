المفوضية الأوروبية توصي بمنح الأولوية لاستخدام الغاز في إنتاج الأسمدة

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أوصت المفوضية الأوروبية الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بمنح الأولوية في استخدام الغاز لإنتاج الأسمدة حال وجود نقص في الوقود، في إطار إرشادات جديدة تم نشرها اليوم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فرانس تيمرمانس: "استغلال روسيا للغاز كسلاح له تداعيات سلبية على السوق العالمية للأسمدة، مما يؤثر على المزارعين والأمن الغذائي".

وارتفعت الأسعار العالمية للأسمدة المعدنية في أعقاب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، بسبب انقطاع إمدادات الغاز والانخفاض الكبير في صادرات الأسمدة من الدولتين.

يذكر أن صناعة الأسمدة تستخدم الغاز لإنتاج الأمونيا ومنتجات نيتروجينية أخرى.

وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، توقفت الصناعات أو خفضت معدلات الإنتاج، بحسب المفوضية.

وأشارت المفوضية إلى أن أسعار الأسمدة النيتروجينية زادت بنسبة حوالي 150% مقارنة بالعام الماضي، مما شكل ضغوطا على المزارعين الذين يجبرون على تأجيل الشراء أو إيقافه، ويخفضون المحاصيل نتيجة لذلك.