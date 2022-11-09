 فرانس برس: وزارة الدفاع الروسية تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرانس برس: وزارة الدفاع الروسية تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية


نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 5:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 5:50 م

أفادت وكالة "فرانس برس"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن وزارة الدفاع الروسية تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.

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