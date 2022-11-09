فرانس برس: وزارة الدفاع الروسية تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية

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أفادت وكالة "فرانس برس"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن وزارة الدفاع الروسية تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.