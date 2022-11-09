قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «COP27» من أكبر المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين بفعاليات المؤتمر يتراوح ما بين 55 إلى 60 ألفًا.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «النيل للأخبار»، على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ «COP27»، صباح الأربعاء، أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة وكبيرة ومتنوعة، من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن «كل الشركاء المعنيين بقضايا تغير المناخ يشاركون في المؤتمر»، لافتًا إلى تواجد ما يفوق 100 رئيس دولة وحكومة وملك وزعيم، في شرم الشيخ، لتوجيه رسالة بأن قضية تغير المناخ تحظى بأولوية كبيرة، في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتطورة، والتحديات على مستوى العالم.

وأوضح متحدث الخارجية، أن «الرئاسة المصرية ركزت على أهمية أن تكون قمة شرم الشيخ مرتبطة بالتفعيل وتنفيذ التعهدات، ووضع قضية المناخ على سلم الأولويات، اعتبارًا من بدء الإعداد للمؤتمر، منذ أكثر من عام».

واستشهد باتصالات مصر مع الشركاء الدوليين والمنظمات المختلفة والتجمعات الجغرافية، لإجراء المناقشات والتفاوض على بنود الاتفاقية، مؤكدًا أنها تشمل مجموعات جغرافية مختلفة؛ متقدمة ونامية وأقل نموًا.

وذكر أن كل تجمع له أولوياته، موضحًا أن «دور الرئاسة المصرية مرتبط بتقريب وجهات النظر والمواقف، والخروج برسائل تعبر عن الشق الأكبر للمجتمع الدولي، وتطلعات كل مجموعة».

وتواصلت، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.