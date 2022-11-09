أكبر بنكين في ألمانيا ينتقدان المركزي الأوروبي بدعوى التدخل في أعمالهما

بدأت التوترات بين بنوك أوروبية وبين البنك المركزي الأوروبي تظهر على السطح بعد تحرك أكبر مصرفين في ألمانيا ضد البنك المركزي الأوروبي بدعوى التدخل في أعمالهما.

وردا على سؤال عما إذا كان يوافق على انتقادات موجهة للبنك المركزي الأوروبي، والتي وردت في خطاب كانت وكالة أنباء بلومبرج أول من أوردته، أشار المدير المالي لمصرف دويتشه بنك، جيمس فون مولتكه، إلى وجود مناطق عديدة للخلاف بما في ذلك مسألة رفع مستوى التمويل.

ويأتي ذلك على خلفية فرض البنك المركزي الأوروبي شرطا على أكبر مصرف تجاري في ألمانيا بتوفير رأس مال إضافي لهذه الخطوة الخاصة برفع مستوى التمويل.

وبشكل منفصل، أعرب مانفريد كنوف، الرئيس التنفيذي لمصرف "كومرتس بنك"، ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، عن اعتقاده بأن الحالة التنظيمية الحالية لا يمكن الدفاع عنها، وقال إن المنظمين والمشرفين الأوروبيين بحاجة إلى أن يضعوا في حسبانهم البيئة الصعبة التي يواجهها عملاء البنوك في ظل الجائحة والتضخم القياسي.

وخلال مؤتمر عن الإشراف المصرفي، نظمه البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، قال كنوف: "لا يزال القطار التنظيمي مستمرا في التحرك حتى الآن في ظل الأزمة، وقد تم اختلاق مطالب جديدة وعقبات بيروقراطية جديدة وكأن شيئا لم يحدث، لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو".

ومع ذلك، أشار كنوف إلى أن العلاقة مع البنك المركزي الأوروبي وهيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين)، والبنك المركزي الألماني لا تزال "بناءة" وقائمة على الثقة.