بيلاروس: إعادة توصيل الوحدة الأولى بمحطة الطاقة النووية بشبكة الكهرباء

أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الطاقة في بيلاروس، اليوم الأربعاء، توصيل الوحدة الأولى بمحطة الطاقة النووية في البلاد بشبكة الكهرباء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملية الصيانة بها في الخامس والعشرين من أبريل الماضي.

وكانت الجارة ليتوانيا اعترضت على إنشاء المحطة البيلاروسية، وبدء تشغيلها، بسبب دواعي السلامة وقربها من العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم إعادة توصيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية لبيلاروس بشبكة الكهرباء الساعة 12:33، بالتوقيت المحلي، اليوم بعد إتمام عملية الصيانة، وإجراء الاختبارات الإضافية، وتعمل الوحدة على زيادة الإنتاج بشكل تدريجي. وطاقتها الحالية 400 ميجاوات.

وكان رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، افتتح أول محطة نووية في بلاده في الأول قبل عامين، رغم الاعتراض القوي من ليتوانيا.