 قمة المناخ COP27.. توقيع تمويلات خضراء بـ2.24 مليار دولار لـ5 قطاعات - بوابة الشروق
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قمة المناخ COP27.. توقيع تمويلات خضراء بـ2.24 مليار دولار لـ5 قطاعات

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:25 ص
أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبيئة، وذلك في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP27.

يأتي ذلك في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت الوزارة، أن التوقيعات التي تم الإعلان اليوم، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهود المشتركة على صعيد دعم خطط الدولة التنموية، واستمرار للترابط الوثيقة بين جهود المناخ والتنمية، وتنوعت التوقيعات بين مجالات النقل والموارد المائية والكهرباء والطاقة، والأمن الغذائي.


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