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وفاق سطيف يفوز بثلاثية في آخر مباريات حسام البدري

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:37 م

حقق فريق وفاق سطيف بقيادة مدربه حسام البدري، فوزًا ثمينًا على نظيره بارادو بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دار البيضاء مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري الجزائري.

وسجل وليد زعموم، في الدقيقة 38، وأحمد قندوسي في الدقيقتين 75 و90، أهداف وفاق سطيف، فيما أحرز مروان زروقي، الهدف الوحيد لنادي بارادو في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رفع وفاق سطيف رصيده للنقطة 18 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بارادو عند النقطة الثامنة في المركز الرابع عشر.

وفي سياق متصل، أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق وفاق سطيف، رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق عقب مباراة بارادو، وذلك بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.


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