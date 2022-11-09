أنباء عن اندلاع أعمال عنف خلال مظاهرة في جنوب شرقي إيران

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استخدمت القوات الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في مواجهات مع متظاهرين في جنوبي شرقي البلاد، وفقا لما أفاد به شهود عياد اليوم الأربعاء.

وتظاهرت أعداد كبيرة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأفادت تقارير بأن العديد من المتاجر في المدينة أغلقت بسبب مخاوف من اندلاع أعمال شغب. وتحدث السكان عن ظروف شبيهة بالحرب.

وقال رجل واصفا الوضع "هذه هي الحياة اليومية الآن".

يذكر أنه في 30 سبتمبر الماضي قتل عشرات المتظاهرين في العاصمة الإقليمية زاهدان في اشتباك أصبح يعرف باسم "الجمعة الدامية".

ومنذ اندلاع أعمال العنف قبل حوالي 7 أسابيع، أدى مقتل العديد من المتظاهرين الشباب إلى دوامة من العنف، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع في نهاية فترة الحداد التي استمرت 40 يوما، ثم اشتبكوا مرة أخرى مع الشرطة.

وانتقد رجل الدين السني صاحب النفوذ في المحافظة، المولوي عبد الحميد، مؤخرا تصرفات القيادة السياسية في إيران ذات الأغلبية الشيعية.

وتردد أن رجال دين محليين آخرين حذوا حذوه، حتى أن خطيبا دعا مؤخرا إلى إجراء استفتاء بناء على مطالب المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل المرأة الكردية الإيرانية، مهسا أميني - 22 عاما.

وألقت شرطة الآداب القبض عليها بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. وتوفيت مهسا في حجز الشرطة في 16 سبتمبر.

ومنذ وفاتها، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد ضد النهج القمعي للحكومة.