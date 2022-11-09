 قوة إسرائيلية خاصة تختطف أسيرا مُحررا من مخيم بالقدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوة إسرائيلية خاصة تختطف أسيرا مُحررا من مخيم بالقدس

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 3:52 م

اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الأربعاء، أسيرا فلسطينيا مُحررا من مخيم "قلنديا"، الواقع خارج الجدار العازل شمال القدس المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن "قوة من المُستعربين تسللت بسيارة إلى داخل المخيم، واختطفت المواطن زهران زهران".

وتعيد إسرائيل اعتقال الأسرى المحررين وذويهم من حين لآخر من باب التضييق على أسرهم وتكديرهم، وعندما يكون الاختطاف من داخل "مُخيم"، يختار الاحتلال عادة قوة من جنود المُستعربين، الذين يرتدون ملابس فلسطينية للتمويه ولتنفيذ عملية الاعتقال دون إثارة الشكوك فيهم من أهل المخيم.


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