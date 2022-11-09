 الكرملين: انتخابات التجديد النصفي لن تغير علاقتنا السيئة مع واشنطن - بوابة الشروق
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الكرملين: انتخابات التجديد النصفي لن تغير علاقتنا السيئة مع واشنطن

الكرملين
الكرملين
وكالات:
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 1:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 1:04 م

شددت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، على أن علاقاتها مع واشنطن ستبقى "سيئة" مهما كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية، "هذه الانتخابات في الأساس لا يمكنها أن تغير شيئاً. علاقاتنا سيئة في الوقت الراهن وستبقى كذلك".

وتشهد مختلف الولايات الأمريكية حاليا انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعد) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.

وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على آخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومى إلى الدعم العسكرى لأوكرانيا.

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