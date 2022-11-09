قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الرفاعى، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في إعادة إجراءات محاكمته في بقضية الوحات المعدنية.

كانت محكمة الجنايات أمرت بضبط وإحضار المتهم يوسف بطرس غالي بقضية "اللوحات المعدنية"، والتي انعقدت جلساتها على مدار 9 سنوات بدأت بإدانته بالحبس 10 سنوات وقبول النقض وإعادة محاكمته من جديد.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وفي 12 يوليو 2011 أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد غالى بالسجن 10سنوات: «كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن«نظيف» و«العادلى» على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة. كما تم إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017.