تراجع احتياطي النقد الأجنبي في أنجولا لأقل مستوياته خلال 11 عاما

أظهرت بيانات البنك المركزي الأنجولي تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لأنجولا لأقل مستوياتها منذ 11 عاما، في حين يتوقع البنك استقرار الاحتياطي بعد تعديل طريقة حساب بياناته.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن احتياطي النقد الأجني لدى البنك المركزي الأنجولي تراجع خلال الشهر الماضي إلى 13.46 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2011.

وقالت إدارة الأحصاء في البنك المركزي الأنجولي إن بنك أنجولا الأهلي غير طريقة حساب الاحتياطي في يناير الماضي، وتبنى خيارا أكثر تحفظا، لم يعد يتم احتساب الاحتياطيات الدولية على أساس ميزان حسابات الخزانة الوطنية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى أي عمليات مبادلة أخرى.

ويكفي الاحتياطي النقدي حاليا لتغطية واردات أنجولا من السلع والخدمات لمدة 7.3 شهرا، بما في ذلك قطاعات النفط والتعدين التي تعتبر صادراتها مصدرا للعملة الأجنبية.

ويعتمد منتجو النفط في أنجولا على النفط الخام في أكثر من 90% من عائدات التصدير، بحسب البنك المركزي.