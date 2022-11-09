متحدث الخارجية الأمريكية: نتمنى أن تسمع روسيا رسالة الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا

جدّد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، تأييد بلاده لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، إن بلاده تتمنى أن يسمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة الرئيس السيسي (بوقف الحرب).

وأضاف أن الدعوة لوقف الحرب هو موقف الإدارة الأمريكية منذ اندلاعها، لافتا إلى تشجيع بلاده كل الأطراف وبخاصة الجانب الروسي للجلوس على طاولة المفاوضات، كما أن بلاده كانت مستعدة للحديث عن أية ضمانات أمنية لروسيا، (في إشارة إلى الشواغل الأمنية التي شكلت هاجسا لروسيا فيما يخص وصول قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى مناطق قريبة من الحدود الروسية).

وذكر أن قرار الحرب كان اختيارا من بوتين، وأن قرار وقفها يمكن أن يصدر عن الرئيس الروسي أيضا.

واتهم المتحدث، القوات الروسية بأنها تشن ضربات صاروخية ضد المدنيين في أوكرانيا.

وكان الرئيس السيسيِ، قد وجه نداء باسمه واسم القادة المشاركين في قمة المناخ، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن اقتصاد الدول النامية غير قوي، وأن هذه الدول عانت الكثير من تبعات أزمة كورونا، مؤكدا أن الحرب الحالية تثير معاناة هي الأخرى.

وأوضح أن المعاناة تشمل العالم أجمع، متابعا: "أنادي باسمي واسم قمة المناخ واسم القادة المشاركين فيها لوقف الحرب".

وأكمل: "أنا مستعد للعمل لإنهاء هذه الحرب، وأتصور أن الكثير من القادة يشاركوني هذا الرأي".