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تعرف على غيابات أرسنال أمام برايتون في كأس الرابطة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 2:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 2:26 ص

لا يوجد لدى فريق أرسنال الإنجليزي، أي إصابات جديدة في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة برايتون في كأس الرابطة.

وبوسع ميكيل أرتيتا المدير الفني أن يستغل المباراة، في إجراء عملية تدوير من خلال الدفع باللاعبين البدلاء، أمثال مات ترنر وروب هولدينج ومحمد النني وإيدي نيكيتاه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال سيفتقد لجهود إميل سميث روي بسبب إصابة في الفخذ، وتاكيهيرو تومياسو بسبب إصابة عضلية.

ولا يوجد لدى روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، أي إصابات جديدة بالفريق.

وسوف يشارك الحارس جاسون ستيلي، الذي حافظ على شباكه نظيفة في الدور السابق أمام فروست جرين، للمرة الثانية فقط هذا الموسم بدلا من روبرت سانشيز.

ومن الممكن أن يشارك الثنائي جويل فيلتمان وداني ويلبك في التشكيل الأساسي للفريق بعد أن شاركا من على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز فيها الفريق وولفرهامبتون، وذلك عقب شفائهما من الإصابة.


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