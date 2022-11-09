قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن نسب الانتظار في القوائم تتراوح بين ثلاثة أسابيع لشهر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تتضمن العمل على خفض مدة الثلاثة أسابيع.

وأوضح أن مدة الانتظار في إنجلترا تتراوح بين ستة أشهر وتمتد حتى سنة، مشيرا إلى أن القائمة تضم سبعة ملايين شخص.

ولفت إلى أن طبيبا مصريا يعمل في جراحة القلب بفرنسا أبلغه بأن المريض كان يستغرق ثلاثة أشهر لإجراء العملية، وتم إجراء عمليات لبعض هذه الحالات في مصر على الرغم من أنها كانت متأخرة.

ونوه بأن ملف القضاء على قوائم الانتظار كلف 12 مليار جنيه، موضحا أن الرئيس أكد الاستعداد لدفع عشرة أضعاف هذا الرقم.