لولا يلتقي قيادات البرلمان والمحاكم في برازيليا

يعود الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى برازيليا، لأول مرة منذ الانتصار الذي حققه في الانتخابات يوم 30 أكتوبر، ليجري سلسلة من الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب أرثر ليرا، ورئيس مجلس الشيوخ رودريجو باتشيكو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.



ومن المقرر أن يلتقي دا سيلفا أيضا رئيسة المحكمة العليا روزا ويبر، ورئيس المحكمة الانتخابية ألكسندر دي مورايس، وسيقضي نائب الرئيس المنتخب أيضا جيرالدو ألكمين اليوم في العاصمة.



ووفقا لفريق التحليل السياسي بشركة "إكس بي إنفيستيمينتوس"، فإن الهدف من وراء ذلك هو توجيه رسالة دعم للمحادثات السياسية وتجنب الصراعات. كما أن هناك هدف آخر، هو التفاوض على المساعدات الشهرية بقيمة 600 ريال برازيلي (86ر115 دولار) للعام المقبل.



ويريد فريق لولا المعني بانتقال السلطة إلغاء مجموعة من بنود الإنفاق الاجتماعي بصفة دائمة من الإنفاق العام، بحسب ما ذكرته صحيفة "فولها دي ساو باولو" نقلا عن عضو مجلس الشيوخ المنتخب ويلينجتون دياس.



وتعمل مجموعة على وضع هذا الاستثناء ضمن مشروع قانون التعديل المتعلق بانتقال السلطة والذي تم إعلانه الأسبوع الماضي لإفساح المجال في ميزانية البلاد.