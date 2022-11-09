مدافع تشيلسي يعلق على غيابه عن مونديال قطر

كشف رييس جيمس عن دماره في فقدانه مكانًا في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم. واتصل جاريث ساوثجيت بجيمس ليخبره أنه لن يتواجد في تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعبا لقطر بسبب إصابته في الركبة.

ويقول جيمس إنه كان على استعداد للمخاطرة بلياقة البدنية للعب في كأس العالم لكنه يقول إنه يتفهم قرار ساوثجيت. في بيان عاطفي على تويتر.

وقال :"في اللحظة التي أصبت فيها في ركبتي ، كنت أعرف أن التحول لكأس العالم سيكون ضيقًا ، لكنني شعرت دائمًا أن ذلك ممكن".

وأضاف :"لقد عملت بجد أكثر مما اعتقدت في أي وقت مضى لأمنح نفسي أفضل فرصة للذهاب وأعتقد حقًا أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق."

واختتم حديثه :"حظا سعيدا للأولاد. سأعود قريبا. ابق آمنًا وأرسل الحب ".

وكان قد تعرض جيمس لإصابة في الركبة أثناء اللعب مع تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا في 11 أكتوبر.