الصليب الأحمر يحذر من معاناة حال عدم تقديم دعم للبلدان الهشة في مواجهة تغير المناخ

حذر روبرت مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، والمشارك في أعمال قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، من أنه دون دعم مالي وسياسي حاسم لأكثر البلدان هشاشة في مواجهة التغير المناخي فإن المعاناة ستزداد سوءا.

وقال مارديني إنه "من المشجع متابعة الخطوات التي يتم اتخاذها في (كوب - 27)، وذلك لدعم الفئات الأكثر عرضة لتغير المناخ ولكن من الضروري أن تصل نسبة أكبر من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المجتمعات المتأثرة بالصراع والعنف للحد من ضعف الأشخاص أمام مخاطر المناخ والنزاعات".

وأضاف أن "العالم شهد بالفعل الآثار المدمرة لتغير المناخ في أماكن مثل أفغانستان والصومال ومالي واليمن"، مشيرا إلى أن عمل الوكالات الإنسانية يساعد السكان هناك على التعامل مع أزمة المناخ ولكن العمل الإنساني وحدة لا يكفي للتغلب على التحديات العديدة التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من العنف والصدمات المناخية".